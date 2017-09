Eindrucksvolle Aufholjagd der AfD Starkes Wahlkampf-Finish birgt eine Chance zum Neuanfang

13. September 2017

Kann ein versöhnliches Bundestagsergebnis Gräben zuschütten?

So durchwachsen das Jahr für die AfD begonnen und so zäh sie sich allen zum großen Teil selbstverschuldeten Unwägbarkeiten zum Trotz in der Sphäre jener Kräfte gehalten hat, die einen politischen Faktor in Deutschland stellen, so versöhnlich könnte der Bundestagswahlkampf ausklingen und so groß ist die Chance, nach einem respektablen ...