Fundamente Wie tief ist dein Staat?

12. September 2017

Probleme der Deep-State-These

In dem Maße, in dem die Regierung von Donald Trump sich tiefer in den Verstrickungen des politischen Alltags verheddert, weniger umsetzen kann, als vollmundig angekündigt wurde, und zunehmend zentrale Wahlversprechen bricht, bringen seine Verteidiger immer häufiger und schriller die Erklärung an, der „Deep State“ trage die Schuld, nicht der Präsident ...