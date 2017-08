Geschichte – durch die Brille der Freiheit Die Besiedelung der kanadischen Prärie

21. August 2017

Ein besseres Leben durch Nicht-Intervention des Staates

Am Anfang war der Staat. Die Besiedlung der kanadischen Prärie wurde durch eine staatliche Intervention begünstigt. Aber funktioniert hat sie nur, weil sich der Staat weiterer Interventionen enthielt.

Im Jahr 1872 wurde in Kanada „An Act Respecting the Public Lands of the Dominion“, im Volksmund auch „Homestead Act“ erlassen. Das ...