Trump und die „überraschende“ Abkehr vom Iran-Abkommen Im Westen nichts Neues

20. August 2017

Politikwechsel oder Geopolitik in Zeitlupe?

In einer Rede in seinem Parlament verkündete der iranische Präsident Hassan Rohani am vergangenen Dienstag, dass er bereit sei, das Nuklearabkommen mit den USA innerhalb von Stunden aufzukündigen, sollten diese seinem Land neue Sanktionen auferlegen. Weiter hieß es von ihm: „Der Iran hat sich bisher an das Abkommen gehalten und ...