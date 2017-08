13. August 2017

Deutsche ziehen Kontinuität der Kontroverse vor

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel erfreut sich bei ihren deutschen Untertanen immer größerer Beliebtheit. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forza gaben 92 Prozent der Befragten an, von der Politik der Kanzlerin hellauf begeistert zu sein.

Die breite Unterstützung für Merkels Politik der sperrangelweit offenen Grenzen und Kassen ist ein deutliches Zeichen für die politische Reife der deutschen Wähler. Im Gegensatz zu traditionell zänkischen und aufmüpfigen Amerikanern, Briten oder Franzosen stehen wir Deutschen auch in schwierigen Zeiten treu und unerschütterlich zu unserer politischen Führung.

Damit es hierzulande nicht wie in westlichen Demokratien zu unerwarteten Wahlergebnissen kommt, sind alle linientreuen Parteien aufgefordert, in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs auf die Äußerung abweichender Meinungen zu verzichten. Insbesondere kontroverse Ansichten zur Flüchtlingspolitik oder zur anstehenden Griechenlandrettung sollten nicht öffentlich thematisiert werden.

Nur wenn alle gesellschaftlichen Kräfte an einem Strang ziehen und sich in Reih und Glied hinter die Kanzlerin stellen, können wir den Herausforderungen der Willkommenskultur begegnen. Vom Schicksal wurde uns in der Person Angela Merkels eine Führerin gesandt, die wie keine andere geeignet ist, unsere hell-deutsche Mission trotz aller Widerstände zum Endsieg zu führen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.