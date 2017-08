Dokumentation: Mitteilung des Hayek-Clubs zu Köln Ort des Clubabends in Köln auf Druck der linksextremen Szene verlegt

06. August 2017

„Residenz am Dom“ streicht die Reservierung

Liebe Freunde des Kölner Hayek-Clubs,

wie einige von Ihnen vielleicht mitbekommen haben, wurde unsere Tischreservierung durch den Direktor unserer bisherigen Stamm-Lokalität, der „Residenz am Dom“, für kommenden Montagabend, den 7. August, gestrichen. Auf die Leitung der „Residenz“ wurde massiver Druck von der örtlichen linksextremen Szene ausgeübt, so dass sie schließlich eingeknickt ist und uns abgesagt hat. Dies ist mehr als bedauerlich angesichts der Geschichten über zerstörte Existenzen von anderen, mutigeren Wirten, allerdings auch ein Stück weit verständlich. Wir hätten uns trotzdem mehr Rückgrat von der „Residenz am Dom“ gewünscht, in der wir seit über zwei Jahren gern gesehene Gäste waren.

Jeder, der schon einmal auf einem unserer Clubabende war, weiß, dass die erhobene Unterstellung, es handele sich um eine verdeckte AfD-Wahlkampfveranstaltung, hanebüchener Unsinn ist. Dies traf schon nicht auf Prof. Habermanns Analyse der Landtagswahlprogramme vergangenen April zu. Der Hayek-Club Köln ist zwar im höchsten Maße politisch, aber parteipolitisch unabhängig. Carlo Clemens steht für diese Auffassung, seitdem er den Club ehrenamtlich leitet, und hat nicht vor, dies zukünftig anderweitig zu handhaben. Sinn der Repression durch die linksextreme Szene ist einzig das Verhindern unliebsamer Meinungen.

Wir werden unsere Veranstaltung über die Bundestagswahlprogramme aller relevanten Parteien in jedem Fall durchführen – der Freiheit eine Gasse! Herr Prof. Habermann und wir sind umso entschlossener, uns unser Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht nehmen zu lassen und vor den auf Radau und Störung ausgerichteten Anti-Demokraten den Kotau zu machen.

Um einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, sehen wir uns leider gezwungen, den neuen Veranstaltungsort (wir bleiben in Köln!) erst kurzfristig, jedoch rechtzeitig bekanntzugeben. Wir bitten Sie vielmals, damit verbundene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und bis Montag vormittag Ihre E-Mails im Blick zu behalten.

Lassen Sie sich nicht einschüchtern und stehen Sie für Freiheit und Liberalismus ein! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen spannenden Vortrag von Herrn Prof. Habermann!

Ihr Hayek-Club zu Köln