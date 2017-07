ef 175 Editorial

17. Juli 2017

Lassen Sie sich den Sommer nicht vom Wahlkampf vermiesen

Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe tagte in Hamburg der G20-Gipfel. Interessanter als das Stelldichein der Politiker in der Elbphilharmonie und am Konferenztisch war das Schaulaufen des brandschatzenden Mobs auf den Straßen der Stadt. Und interessanter noch als dieses Feuerspektakel sind die Reaktionen in Politik und Medien, wo man plötzlich einen ...