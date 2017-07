Ausschreitungen beim G20-Gipfel Die Schande von Hamburg

drucken

Tomasz M. Froelich, Jahrgang 1988, geboren in Hamburg, betreibt den konsequent libertären Blog „Freitum“. Er studierte Politikwissenschaften und Internationale Entwicklung in Wien und war für das polnische Ludwig-von-Mises-Institut tätig. Derzeit arbeitet er unter anderem für eine Spielerberateragentur in der Fußballbranche.