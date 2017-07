Facebook und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Dann eben woanders

07. Juli 2017

Zu einem Vertrag gehören immer zwei

Ich habe in letzter Zeit viel „libertäres“ Gejammere über die ach so bösen, von Facebook vorgenommenen Sperrungen gelesen (zum Beispiel über die von Oliver Janich). Das Wehklagen über die angeblichen Eingriffe in die Meinungsfreiheit ist (leider nur) in interessierten Kreisen recht groß, geht meiner Meinung nach aber an der Sache ...