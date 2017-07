CDU-Generalsekretär zu Minijobs Die Arroganz des CDU-Politikers Peter Tauber

05. Juli 2017

Läuft doch alles

Als CDU-Politiker Peter Tauber zu der CDU-Wunschvorstellung Vollbeschäftigung gefragt wurde, ob das jetzt heiße, dass man drei Minijobs habe, antwortete er, dass man keine Minijobs brauche, wenn man etwas Anständiges gelernt habe. Nun, gucken wir uns mal an, was der Herr Tauber so gelernt hat.

Laut Wikipedia hat er nach ...