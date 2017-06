Unmittelbar bevorstehender Chemieangriff? Fake News aus dem Weißen Haus

30. Juni 2017

Authentischer Krieg gegen den Terror oder doch gut inszenierter Imperialismus?

Am Montag, den 26. Juni, veröffentlichte das Büro des Pressesprechers des Weißen Hauses folgende Nachricht: „Die Vereinigten Staaten haben potentielle Vorbereitungen des Assad-Regimes für einen weiteren Chemiewaffenangriff identifiziert, der vermutlich in einem Massenmord an Zivilisten, einschließlich unschuldiger Kinder, enden würde. Diese Vorbereitungen sind vergleichbar mit jenen, die das Regime vor dem Chemiewaffenangriff am 4. April durchgeführt hat. Wie wir bereits deutlich gemacht haben, sind die Vereinigten Staaten in Syrien aktiv, um den Islamischen Staat aus Irak und Syrien zu eliminieren. Sollte Präsident Assad jedoch einen weiteren Massenmord mit Hilfe von Chemiewaffen durchführen, werden er und sein Militär dafür einen hohen Preis bezahlen.“

Zur Einordnung: Laut westlichen Regierungen und Medien hat die Assad-Regierung bereits zwei solcher Chemieangriffe durchgeführt, einen am 21. August 2013, den anderen am 4. April diesen Jahres. Um die Pressemitteilung vom Montag einordnen zu können, müssen wir uns folglich zuerst mit den beiden vergangenen Angriffen befassen.

Zu dem ersten schrieb für eigentümlich frei bereits Jean Modert: „Der Angriff ereignete sich merkwürdigerweise nur wenige Wochen nachdem die syrische Regierung zugestimmt hatte, eine internationale Untersuchungskommission zu möglichen früheren Giftgaseinsätzen zuzulassen. Trotzdem stand für die westlichen Regierungen, insbesondere US-Präsident Obama, schnell fest, dass nur Syriens Präsident Baschar al-Assad dafür verantwortlich sein könnte.“ Es ließe sich hinzufügen, dass sich die Untersuchungskommission der UN zu dem Zeitpunkt bereits in Syrien befand. Warum sollte Assad diese ins Land lassen, um dann vor ihren Augen Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung einzusetzen?

Ebenso erschien die Behauptung, dass die Raketen aus von Regierungstruppen kontrolliertem Gebiet gestartet wurden, mehr als fragwürdig. Beispielsweise hielten es Richard Lloyd und Theodore Postol, die Autoren eines diesbezüglich für das Massachusetts Institute of Technology (MIT) verfassten Berichts, für ausgeschlossen, dass der von der US-Regierung präsentierte Tathergang der Wahrheit entsprach.

Kommen wir zum zweiten Angriff, der sich im April dieses Jahres ereignet hat. Dazu schrieb Modert: „Es schien, als würde das vom Westen über Jahre genährte syrische Pulverfass, vor allem dank der unermüdlichen diplomatischen und militärischen Bemühungen Russlands, langsam entschärft werden. Am 3. April bekundete die neue US-Regierung dann auch, dass ein Regimewechsel in Syrien für sie keine Priorität mehr habe und sie die Entscheidung über das Schicksal Assads langfristig dem syrischen Volk überlassen würde. Am 4. April ereignete sich dann in der von unterschiedlichen Rebellenfraktionen gehaltenen Provinz Idlib erneut ein Giftgasangriff. Genau wie vier Jahre zuvor war der Angriff politisch perfekt getimt.“

Und nicht nur das. Ein Großteil der Aufnahmen, die im Anschluss an den Angriff an die Öffentlichkeit kamen und grausame Bilder von verwundeten, bewusstlosen und auch toten Kindern zeigten, stammten von der Gruppierung der „Weißhelme“ (White Helmets). Diese geben sich offiziell als Erste-Hilfe-Mannschaft, die sich den zivilen Opfern des syrischen Bürgerkrieges sowie den Werten der „Menschlichkeit, Solidarität und Objektivität“ verpflichtet fühlt. Nicht ganz im Einklang mit dieser Selbstdarstellung steht die Tatsache, dass Mitarbeiter jener Weißhelme wiederholt an Exekutionen von Assads Regierungssoldaten teilnahmen, massenhaft über bewiesene Al-Nusra-/IS-Verbindungen verfügen und darüber hinaus beim Inszenieren von vermeintlichen Rettungsaktionen gefilmt wurden.

Vor dem Hintergrund dieser Informationen geben die ab dem 4. April über die Hauptstrommedien verbreiteten Bilder erst recht Anlass zu Zweifeln. Denn oft sind dort Hilfskräfte zu sehen, die weder Spezialuniformen noch Handschuhe tragen. Hätte der Sarin-Angriff an dem gezeigten Ort stattgefunden, würden diese Männer damit ihr Leben riskieren. Waren auch diese Bilder nur ein gut aufgeführtes Theaterstück, das den Vorwand für weitere Aggressionen gegen Syrien (die durch Raketenangriffe der USA prompt folgten) liefern sollte? Die Frage drängt sich auf, wieviel von dem, was man im Fernsehen sieht, man überhaupt noch glauben kann.

Die Erklärung des Weißen Hauses jedenfalls sagt uns eines: Sollte es in den kommenden Tagen zu einem weiteren Vorfall in Syrien kommen, bei dem Chemiewaffen eingesetzt werden, dann wird es sich dabei nicht um einen kaltblütigen Akt eines Diktators aus dem Nahen Osten handeln. Ein Mann, auf dessen Berichterstattung Sie sich in solch unruhigen Tagen stets verlassen können, ist James Corbett. Für ein gesamtheitliches Verständnis dieser Ereignisse seien Ihnen auch die Texte „Die Langfrist-Geostrategie für die ‚Zentraleurasische Region‘ und der angepeilte Irankrieg“ sowie „Das nächste Land auf der Liste wird ‚angedacht‘ ...“, die von Axel B.C. Krauss für eigentümlich frei verfasst wurden, ans Herz gelegt.

