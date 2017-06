Anschläge von Linksextremen Mit freundlicher Unterstützung des Familienministeriums

25. Juni 2017

Der ehemalige Restaurantbesitzer kann sich bei seinen Genossen bedanken

Am 29. Mai 2017 zerstörten Linksextreme die Scheiben des Duisburger Restaurants „Franky‘s Club Restaurant“. Zuvor waren bereits acht Vermummte aufgetaucht, um das Lokal zu „markieren“, wie es die Antifa nennt. Der Inhaber ist Frank Betke – SPD-Mitglied. Vorangegangen waren mehrere Drohungen seitens der Antifaschistischen Aktion aus Duisburg – auch öffentlich auf Indymedia. Grund: Betke bot neben SPD und CDU auch dem Duisburger AfD-Kreisverband sein Lokal für Stammtische an. Ende des Monats schließt Frank Betke sein Restaurant. Im Juli folgt ihm dann Sven Lohse, der Inhaber des Gasthauses Tivoli in Aukrug ist und nach linksextremen Attacken ebenfalls sein Restaurant schließen wird.

Ob sich Frank Betke bereits bei seinen SPD-Parteigenossen – insbesondere bei Manuela Schwesig – für die finanzielle Unterstützung der Antifa bedankte, ist unbekannt. So finanzierte das Familienministerium über die Amadeu-Antonio-Stiftung linksextremistische Gruppen wie die Antifaschistische Koordination Köln und Umland, die Rote Aktion Köln, die VVN-BdA, die Interventionistische Linke Köln, AZ Conni (laut Verfassungsschutz Anlaufpunkt für Linksextremisten) oder das Aktionsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Jena.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Facebook-Seite des Autors.