Zwei neudeutsche Demonstrationen am alten Tag der deutschen Einheit Was Kölner Muslime und Berliner Identitäre eint und was nicht

19. Juni 2017

500 bis 1.000 Teilnehmer hier wie dort – der Bürgerkrieg fällt erst einmal aus

Am geschichtsträchtigen 17. Juni fanden in Deutschland 2017 zwei angemeldete Demonstrationen mit erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit statt, eine in Köln, eine in Berlin. Vor der einen, in Berlin stattfindenden, warnte der Bundesjustizminister. Ausgerechnet! Wir würden aufschreien, wüssten wir nicht, dass Amtsmissbrauch unter Heiko Maas längst zur Regel wurde. Zur anderen in ...