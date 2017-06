Make love not law Die Frage nach dem bügelfreien Stauffenberg

17. Juni 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

„Die Situation war für die Männer und für ihn unangenehm, also machte ich dem Ganzen ein Ende und schoss ihm mit einer 32er Pistole in die rechte Gehirnhälfte mit Austrittsloch am rechten Schläfenbein. Er röchelte noch ein wenig, dann war er tot.“ So Che Guevara über die Exekution von Eutimio ...