Auf Heller und Pfennig – die Geldkolumne Die Mutter aller Blasen

13. Juni 2017

Wie lange noch währt der säkulare Bullenmarkt?

Die Beschäftigung mit der Demographie erachte ich für jeden langfristig agierenden Kapitalanleger als unverzichtbar. Warum das so ist und was das für Anleger in den kommenden Jahrzehnten bedeutet, möchte ich nachfolgend darlegen. Im wesentlichen werde ich hierbei empirische Untersuchungen zu historischen Wertpapier- beziehungsweise Aktienrenditen mit einer im deutschen Sprachraum vermutlich ...