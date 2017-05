Demokratische Abstimmung Lohnt es sich, zur Wahl zu gehen?

29. Mai 2017

Wie schwer wiegt unsere Stimme wirklich?

In Deutschland steht am 24. September 2017 die nächste Bundestagswahl an. Auch in Österreich dürfen wir noch in diesem Jahr zu den Urnen, um frühzeitig einen neuen Nationalrat zu wählen. Hier wie dort ist also die Zeit des Volkes wieder gekommen, und die Massenmedien füllen sich langsam mit entsprechenden Inhalten ...