Satire Heiko Maas stellt Buch vor

28. Mai 2017

Malen nach Zahlen gegen Rechtspopulismus und Hetze

Bundesjustizminister Heiko Maas hat heute in Berlin sein neues Buch vorgestellt. Die Publikation mit dem Titel „Kritzeln statt diskutatieren“ ist ein Malbuch und richtet sich vor allem an Kleinkinder und mental retardierte Menschen, die zu einer kontroversen politischen Debatte nicht in der Lage sind.

Aufgrund der Lese-Rechtschreib-Schwäche des Ministers verzichtet das Buch auf allzu viele Worte. Stattdessen sollen Abbildungen von AfD-Politikern mit einem Hitlerbärtchen versehen werden, was den argumentativen Maßstäben einer linken Auseinandersetzung mit Euro-Rettung und Migrationspolitik genügen dürfte. Besonders clevere Sozialdemokraten dürfen auch noch Hakenkreuze durchstreichen und die EU-Fahne farbig ausmalen.

Justizminister Maas, der das Buch mit seiner derzeitigen Lebensgefährtin Natalia Wörner verfasst hat, wird mit diesem Werk seinem Ruf als intellektueller Vordenker der SPD gerecht. Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bereits angekündigt, sich intensiv mit den Ausmalbildern des Schauspielerpaars beschäftigen zu wollen, um sich Inspiration für den schleppend anlaufenden Bundestagswahlkampf seiner Partei zu holen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.