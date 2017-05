Kurzgeschichte Der Kobold mit dem blauen Licht

18. Mai 2017

Teil zwei von zwei

Der Saft schmeckte bitter und schien nicht zu wirken. Sein Vertrauen in die alte Hexe sank. Er lag auf einer schmalen Matratze und starrte an die Zeltdecke, die Frau las entspannt in einem Buch und schien sich nicht für ihn zu interessieren.

Plötzlich schmeckte etwas anders. Der Saft belegte noch ...