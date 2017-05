Denker der Freiheit Ludwig Erhard, der Sozialrevolutionär

01. Mai 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

In einer Zeit, in der Deutschland erneut ohne ordnungspolitische Orientierung dasteht, altkollektivistische Einstellungen sich wieder ausbreiten und das Land in einem schleichenden, selbst demographischen Niedergang lebt; in der ferner vielen Tagespolitikern und Zeitungslesern nicht mehr klar ist, worum es gesellschaftspolitisch eigentlich geht, ist es nützlich, sich auf die Urquellen ordnungspolitischer ...