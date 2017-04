Wolf hört mit Ich habe den Abgrund gesehen

27. April 2017

Das lebensgefährliche Erklimmen höchster Gebäude als Form des Individualanarchismus

Ich kann meinen Blick nicht abwenden. Will nicht länger hinsehen und tue es doch. Hypnotisiert wie schon durch lange nichts mehr. Durch keinen Film. Keine Dokumentation. Keine soghaft aufgebaute Verschwörungstheorie. Was ich beobachte, ist ein junger Mann, der in Dubai die höchsten Gebäude der Stadt erklimmt, in Turnschuhen, Jeans und ...