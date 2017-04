Macron und Le Pen in der Stichwahl Lernen die Franzosen nun Gehorsam?

25. April 2017

Es wird wohl wieder einmal die Straße entscheiden

Die Franzosen haben am 23. April, oberflächlich besehen, genau so gewählt, wie es die internationalen Finanzeliten von ihnen erwartet haben. Es kam diesen Kreisen vor allem darauf an, eine klare Wahl zwischen einem liberalen, auf die vorsichtige Zurückdrängung des Wohlfahrtsstaates ausgerichteten Programm des Schuldenabbaus und einem protektionistischen Programm der nationalen ...