Unverschämt reiche Gedanken Ein sauberes Gehirn

23. April 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Die Menschen sind in ihren Bedürfnissen grundsätzlich unersättlich. Sie streben danach, so viele dieser Bedürfnisse wie möglich zu befriedigen, angefangen mit den wichtigsten, wie dem Bedürfnis nach Sättigung, Wärme, Schutz vor der Witterung, Sex, bis zu den weniger wichtigen, wie Antworten auf Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens in ...