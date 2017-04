Hintergrund zu den Angriffen auf Syrien Zündet Trump die syrische Bombe? – Teil eins

10. April 2017

Vom Arabischen Frühling zum Islamischen Staat

Anfang 2011 brachen plötzlich überall in Nordafrika und im Nahen Osten revolutionäre Bewegungen aus. Manchmal wurden sie schnell niedergeschlagen, wie in Bahrain, andere waren von schnellem Erfolg gekrönt wie in Tunesien und Ägypten. Der libysche Aufstand gegen Muammar al-Gaddafi wurde schließlich durch die Intervention Frankreichs und Großbritanniens und, als diesen ...