Orwellsches Neusprech Das Ende der Meinungsfreiheit

06. April 2017

Kritik an der Regierung wird als Hass interpretiert

George Orwell hat zur Zeit in Deutschland wieder Hochkonjunktur. Sein erstmals im Jahre 1949 erschienener dystopischer Roman „1984“ steht seit Monaten in den Bestsellerlisten weit oben. Und jetzt zeigen einige amerikanische Kinos wieder die Verfilmung der schrecklichen Geschichte von Michael Radford aus dem Jahr 1984. Orwell beschreibt in dem Buch ...