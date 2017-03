Lage der Wirtschaft in der Türkei Der anatolische Bettvorleger

14. März 2017

Das bankrotte Reich des Recep Erdoğan

Intelligenz zeigt sich bekanntlich darin, dass man denselben Fehler immer wieder begeht, und das möglichst auf die immer gleiche Art und Weise. Solche Art der „Intelligenz“ findet man nicht nur weitverbreitet in der EU-Kommission, sondern auch in der sogenannten Wirtschaftspresse. Lange konnte man dort lesen, es gebe so etwas wie ...