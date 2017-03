Strafmaß für Kinderschänder und Volksverhetzer Unser Wertesystem ist aus den Fugen geraten

03. März 2017

Gerichtsurteile in der bunten Republik

Ein Tag im Jahr 2016. Ein Tag, an dem das Leben einer Familie zerstört wird. Der Tatort: eine Notunterkunft für Herbeigeflüchtete in Berlin-Moabit. Tayyab M., ein aus Pakistan stammender Mann, der noch nicht so lange hier in Deutschland ist, findet Gefallen an einem sechsjährigen Mädchen aus dem Irak, lockt sie ...