Querelen in der Alternative für Deutschland Der parteiinterne Staatsstreich

23. Februar 2017

Machtmenschen gegen Freidenker. Gibt es einen Gewinner?

Eine Partei, das ist so etwas wie ein Staat im Staate. Es geht um Einflussnahme und um Macht, um Geld und um Posten, um Seilschaften und um hierarchische Strukturen. Die Abläufe werden in der Satzung geregelt, die im übertragenen Sinn so etwas wie eine Verfassung oder ein Gesetzbuch ist. Das ...