„Populismus“ Verstehen unerwünscht

20. Februar 2017

Ein sinnloses Schundwort

Bestimmt haben Sie eine ungefähre Vorstellung über die Bedeutung des Wortes „Populismus“, gerade jetzt, wo es so unermüdlich in der Presse formelhaft hervorgezogen und von jedem Kleingeist nachgequatscht wird. Kein Leser aber wird dieses Wort genaustens verstehen, ich halte das in diesem Falle für unmöglich.

Denn „populistisch“ soll sein: eine ...