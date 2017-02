Make love not law Die Abschaffung des Bargelds

18. Februar 2017

Eine Art Endkampf um die Macht

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Physisch greifbares Geld: Nicht vom Fortschritt überholt wie Telefonzellen

Bei Geld, sagt man, hört die Freundschaft auf. Ich habe diesen Satz immer für falsch gehalten. Im Alltag nämlich trennt sich in Gelddingen eher Weizen von Spreu. Und in Staatsangelegenheiten, also dort, wo unser Geld heute hergestellt wird, gibt es nicht Freundschaft, sondern nur Herrschaft und Knechtschaft, Geldgewähr und Geldentzug ...