Zum Tod von Susanne Kablitz Ruhe in Frieden!

13. Februar 2017

Abschiedsworte

Mit großer Trauer vernahm ich die Kunde vom viel zu frühen Tod von Susanne Kablitz.

Ich kann mich noch an das erste Treffen mit ihr erinnern: die fünfte Mark-Banco-Anlegertagung am 9. Mai 2014 im Sofitel München. Gar nicht so lange her. Es war die für Libertäre so typische Begegnung: Man ...