Zwei Wochen Trump Kein Libertärer, aber oft handelt er wie einer

06. Februar 2017

Er wird uns noch beschäftigen

Wollte ich doch erst die ersten 100 Tage Trump abwarten, bevor ich ein erstes Urteil wage, so hat er bereits so viel, darunter so viel Gutes vollbracht, dass ich an dieser Stelle das Wichtigste der ersten zwei Wochen seiner Amtszeit zusammenfassen will. Nicht zuletzt denke ich, dass er durch seinen ...