Zum Tod von Udo Ulfkotte Meinungsvielfalt im Esszimmer

16. Januar 2017

Ein etwas anderer Nachruf

Die Nachricht vom viel zu frühen Tod des Journalisten Udo Ulfkotte versetzte mich zu meiner eigenen Überraschung augenblicklich zurück in meine Kindheit und frühe Jugend. Genauer gesagt: in das Esszimmer meines Onkels Detlef, Ehemann meiner Tante väterlicherseits. Detlef war ein Vorbild an Selbständigkeit, Meinungsfreude, Charakterstärke, Fachkompetenz und Gastfreundschaft. Besuchte ich ...