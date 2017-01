Muslime in der Politik Loyalitäten und Risiken

02. Januar 2017

Rumänien zeigt uns, wo Probleme liegen, die wir nicht sehen wollen

Zwar haben die westlichen Medien schon wieder einhellig vor „Nationalismus“ und „Populismus“ anlässlich der rumänischen Wahlen gewarnt, aber es ist diesesmal im Sinne der linken veröffentlichten Meinung gutgegangen: Die Richtigen, also die Sozialdemokraten, haben gewonnen. Dann folgte das, was man überall, eben auch in Rumänien, von einer sozialistischen Partei erwarten ...