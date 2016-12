Wissenschaft und Glaube Werden wir Zeitreisen zwischen Parallelwelten unternehmen können?

22. Dezember 2016

Die sichtbare Welt ist die einzige erkennbare

„Es könnte (neben unserer bekannten Welt) eine Welt geben, in der Napoleon die Schlacht von Waterloo gewonnen hat oder noch eine andere Welt, in der Amerika noch immer britisches Territorium ist.“ Das ist kein Zitat aus einer Diskussion zwischen Sciencefiction-Autoren, sondern von einer Veranstaltung des europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf ...