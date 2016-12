Trump und das Reich der Mitte Beibehaltung oder Aufgabe der Ein-China-Politik?

19. Dezember 2016

Gegenseitiger Respekt ist die Grundlage für Verhandlungen

Was Trump bereits im Wahlkampf angekündigt hatte, nimmt immer deutlichere Konturen an, nun da er als designierter Präsident seine Mannschaft zusammenstellt und an seinem Regierungsprogramm feilt: China wird härter angefasst werden. Trump sieht – neben Mexiko – vor allem China als den entscheidenden Faktor für den massiven Verlust an Arbeitsplätzen in den ...