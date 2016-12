Bundestagswahl 2017 Wie die AfD „gewinnen“ kann

19. Dezember 2016

Mit „Merkel muss weg“ und „Die Grenzen dicht“

Die AfD kann die nächste Bundestagswahl „gewinnen“. Wie das? 50 Prozent plus sind diesmal praktisch ausgeschlossen – es sei denn, es passierte etwas, das kein vernünftiger Mensch auch nur im Ansatz wollen kann. Nämlich in den kommenden Monaten in Deutschland eine „fachmännisch“ durchgeführte Anschlagsserie mit Hunderten von Toten und Tausenden von ...