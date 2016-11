ef 168 Editorial

15. November 2016

Wenn Ursula von der Leyen „schwer schockiert“ aufwacht, hat Amerika soviel nicht falsch gemacht

Nachdem ich vom Brexit am frühen Morgen noch freudig überrascht wurde, habe ich die große Trump-Fernsehnacht des 8. November „durchgemacht“ wie einst bei den Kämpfen Muhammad Alis. Die Mienen der Moderatoren und Gäste auf allen deutschen Sendern und in allen hiesigen Livestreams wurden mit jedem Schlag länger: Eine Nacht, in ...