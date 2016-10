Wirtschaft und Ethik Preisbewusst im Idyll

02. Oktober 2016

Gedanken zur Landflucht

Jeden Sommer der letzten acht Jahre habe ich einige Wochen auf dem platten Land verbracht, so ziemlich in der geographischen Mitte von Frankreich. Die Hauptstadt dieser Provinz, Bourges, befindet sich seit geraumer Zeit im Niedergang. Die jungen Leute zieht es mehr und mehr in die Metropolen, allen voran Paris. Die ...