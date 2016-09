Wider den faulen „Konsens“ Warum die „Mitte“ kein so kluger Standort ist

19. September 2016

Zwischen einem Rest an Common Sense und manifestem Irrsinn gibt es keinen Mittelweg

Einer der wesentlichen Faktoren dafür, dass unser Land in so hohem Maß vor die Hunde gegangen ist und nach wie vor geht, ist das weit verbreitete Streben, zur sogenannten „Mitte“ zu gehören. Natürlich ist es klug und vernünftig, sich von Extremen fernzuhalten – in der Politik ebenso wie in der Religion ...