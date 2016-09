Make love not law Die freudvolle Null

17. September 2016

Leben in Zeiten des Geldsterbens

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Versteht es, in unpfändbare Werte zu investieren: Autor Carlos A. Gebauer

Auf einem Kongress in Vaduz im Mai 2016 herrschte unter den Experten Einigkeit: Die Geldsysteme der Welt haben in den vergangenen 5.000 Jahren alles Mögliche gesehen – einen Negativzins kannten sie nicht. Die weltweiten Geldmengen sind explodiert. Was vor 25 Jahren nach dem Ende des „Ostblocks“ noch für einen Zeitgewinn ...