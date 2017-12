Bürgerlicher Anarchismus Das Gespenst der Sezession

09. Dezember 2017

Was geht da um in Europa?

Bildquelle: shutterstock.com Gespenstisch für die Konkurrenz: Eine neue bunte Fahne

Die Sezession – man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, man kann sie nicht anfassen. Aber wenn sie da ist, passieren gespenstische Dinge: Wie aus dem Nichts tauchen Unmengen von Polizisten in Kampf­montur auf, fah­ren Straßenkampffahrzeuge in Tarnfarbe herbei, bei denen man sich fragt, wo all das Gerät ...