„Arcadi“ – People-Magazin der Identitären Blick unter die Bettdecke von Martin Sellner und ins Allerheiligste von Götz Kubitschek

03. Oktober 2017

Bilder, die die Welt erklären, und ein Klang, bei dem sie sich vergessen

„Arcadi“ habe ich durch Zufall entdeckt. Wollte mal nach den „Identitären“ schauen – was treibt Oberindianer Martin Sellner so? Nun, er ist zur Zeit, so erfuhr ich, in Berkeley in den USA. Und das nicht zuletzt aus schönsten privaten Gründen, denn auf der mir bislang unbekannten Seite arcadimagazin.de lese ich ...