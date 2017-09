Kritik einer Kritik am FPÖ-Wirtschaftsprogramm Identitäre Kommunisten

08. September 2017

IB-Vordenker Alexander Markovics als Globalisierungsgegner

Am 23. August stellte die Freiheitliche Partei Österreichs ihr 55 Seiten starkes Wirtschaftsprogramm vor. Am Tag darauf veröffentlichte ein gewisser Alexander Markovics einen Kommentar dazu, der aufgrund der unergründlichen Weisheit des Algorithmus in den Newsfeed zahlreicher Facebook-Profile gespült wurde. Ist es wert, sich mit so etwas zu befassen? Ich meine ...