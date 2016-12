Michel Houellebecq Degeneration und Nihilismus

04. Dezember 2016

Über den herausragenden Literaten unserer Epoche

Wohl jeder halbwegs in historischen Kategorien denkende Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens die Frage, als wessen Zeitgenosse er einmal sein Dasein verbracht haben wird. Wer mögen die bleibenden Gestalten jener Epoche gewesen sein, in der man selber lebte? Sogar in der Sphäre des Politischen weiß man heute, anders ...