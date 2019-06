Reaktionen von Medien und Politikern auf den Mord an Walter Lübcke Rundumschlag gegen „rechts“

24. Juni 2019

Lebenslauf des Täters wie aus dem Bilderbuch

von Florian Müller

Nachdem der rechtsextreme Stephan E. unter Tatverdacht steht, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet zu haben, kommen die etablierten Politiker aus ihren Löchern. Während sich in den letzten Tagen und Wochen niemand traute, sich zum Mord an einem Politiker zu äußern, legt Horst Seehofer zufälligerweise genau in diesem Moment los ...