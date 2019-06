Werteunion, Max Otte und Co Distanzierungsspirale und Selbstverleugnung

20. Juni 2019

Wie man es nicht machen sollte – ein Lehrbeispiel

von André F. Lichtschlag

Dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Peter Tauber sind alle Leitungen durchgebrannt. Eine Panikattacke? Die man im Zusammenhang auch mit Angela Merkels Zitterpartie analysieren muss? Wie auch immer, jedenfalls forderte Tauber in der „Welt“, Andersdenkenden „die Grundrechte zu entziehen“ (wir berichteten). Tauber nannte Namen und wurde auch auf geradezu sadistische Weise konkret bei der Benennung der Folterinstrumente. Gezielt hat er auf alles, was nicht wie er denkt, „von den Wichtigtuern der Werteunion“ über Hans-Georg Maaßen, Max Otte und Erika Steinbach bis hin zu Björn Höcke. Also von den Konservativen in der CDU über die AfD-Stiftung und die AfD-Führung bis hin zum Flügel. In vermutlich umgekehrter Reihenfolge (von Höcke bis zu Taubers immer noch eigenen Partei-„Freunden“ Otte und Maaßen) sind ihnen nach dem Geheiß des Polit-SMlers zu entziehen: „das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung, die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Eigentum, das Brief‑, Post- und Fernmeldegeheimnis“.

In weniger zittrigen Tagen und Wochen würden nun in der Schärfe gestaffelt vom Flügel-Höcke bis zu den CDU-Wichtigteuern einer nach dem anderen ihrerseits Sanktionen gegen den Totalitär-Wahnsinnigen aus dem Bundesverteidigungsministerium verlangen, vom Entzug der Zurechnungsfähigkeit bis zu – als Minimum vielleicht – dem Ausschluss aus der CDU und der Bundestagsfraktion der Union. Aber so ist es nicht.

Tatsächlich distanzieren sie sich der Reihe nach über die rechte Schulter vom Nächsten. Die AfD schließt einen nach dem anderen der Freunde von Björn Höcke aus. In der parteinahen Stiftung wären einige lieber, so hat man den Eindruck, mit der Werteunion verbandelt als mit der AfD. Und die Werteunion selbst fordert nicht etwa den Ausschluss von Peter Tauber, sondern den von Max Otte, der irgendwo zwischen CDU-Konservativen und AfD-Stiftung pendelt, seinerseits aber Höcke bäh findet („Der scheint mir tatsächlich rechtsradikal zu sein. Der muss beobachtet werden.“). Otte selbst erfährt nun nach einer etwas unglücklichen (aber im Kern richtigen) Formulierung auf Twitter, wie es ist, am Ende einer Distanzierungskette zu stehen – und was macht er also? Er distanziert sich von sich selbst!

Ob das die Peter Taubers an den Macht- und Hetzapparaten milde stimmt? Ob sie die Werteunion nun doch ordentlich liebhaben und am Ende sogar Max Otte? Ob sie auch anderen Andersdenkenden dann nicht mehr nachstellen? Nach aller Erfahrung wird das Gegenteil der Fall sein, diese Schwäche macht die Meute erst richtig heiß. Wer sich in Zeiten der Verrohung von anderen Verfolgten oder gar sich selbst distanziert hat erstens nichts, aber auch gar nichts verstanden. Und zweitens schon verloren.