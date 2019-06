Oberbürgermeisterwahl in Görlitz Die CDU als Anlaufstelle linker Partei-Bordsteinschwalben

18. Juni 2019

Sie wird der SPD in den Untergang folgen

von Florian Müller

Görlitz hat gewählt. Octavian Ursu, Oberbürgermeisterkandidat der CDU, hat gewonnen. In der Stichwahl am Sonntag erhielt der Christdemokrat 55,2 Prozent, der AfD-Politiker Sebastian Wippel lediglich 44,8 Prozent. Die Kandidaten der Linken und der Grünen traten nicht mehr an und riefen dementsprechend ihre Wähler auf, für die CDU zu ...