Springer-Chef kündigt Einstieg des Investors KKS an Döpfners letzter Coup

13. Juni 2019

Erinnerungen an James Christopher Flowers und Hypo Real Estate werden wach

von Spoeken Kieker

Es sieht so aus, als wäre ein Wunder geschehen: Die lahmende Springer-Aktie, deren Kursverlauf den Hauptaktionären des Medienkonzerns, Friede Springer und Mathias Döpfner, Millionenverluste beschert hatte, kommt wie Phönix aus der Asche und steigt von 45 auf 63 Euro. Ist das Wunder da? Natürlich nicht. Döpfner, der zeitgleich (was aber nicht mehr zur Kenntnis genommen wurde) schlechter laufende Geschäfte (unter anderem wegen der „bösen“ Digitalsteuer des doch so „guten“ französischen Präsidenten Macron) bekanntgeben musste, hat angeblich einen Investor gefunden: die amerikanische Firma KKR. Die will auch prompt ein Übernahmeangebot für die freien Springer-Aktien abgeben. Geboten werden 63 Euro pro Aktie, was den Kurssprung erklärt.

Und warum das alles? Sollte es Döpfner gelingen, den Konzern von der Börse zu nehmen oder wenigstens aus dem MDax auszuscheiden, wäre er den einzigen von ihm nicht bestimmbaren Indikator für sein wirtschaftliches Versagen los beziehungsweise weitgehend los: den Aktienkurs. Gibt es gar keinen Kurs mehr: schön für Döpfner. Ist der freie Aktienanteil von Springer durch den Erwerber KKR so klein geworden, dass es für den MDax oder SDax nicht mehr reicht, gibt es zwar noch einen Kurs, aber Döpfner ist die Analysten, die er in den letzten Jahren immer schwieriger manipulieren konnte, los. Die analysieren nur die Index-Unternehmen. Der Aktienkurs ist unerbittlich, wie zum Beispiel ein Blick auf den Kurs der Deutschen Bank zeigt. Pleite ist Pleite, und deshalb fallen die Kurse solcher Unternehmen immer weiter – es sei denn, es naht Rettung wie in einem Märchen.

Sind nun solche Investoren wie KKR Idioten, die nicht sehen, was auf dem deutschen Zeitungs- und Medienmarkt los ist, und nicht durchschauen, dass die digitale Wende bei Springer floppt und der Printbereich abstürzt? Ich will niemanden beleidigen, aber ein Blick in die Geschichte hilft manchmal, die Dinge klarer zu sehen: Es gab mal einen amerikanischen Investor namens James Christopher Flowers (JCR), der 2008 mit 24,9 Prozent (etwa eine Milliarde Euro) beim deutschen Dax-Finanzunternehmen „Hypo Real Estate“ (HRE) einstieg – am Vorabend der Finanzkrise. Die IKB war zu dem Zeitpunkt schon pleite, und wer sich auch nur etwas näher mit dem Bankenmarkt in Deutschland befasst hätte, hätte gewusst, dass das große Beben noch kommen würde. 2010 war das Geld von Flowers weg, als die Bundesregierung die privaten Aktionäre der mit Steuermilliarden geretteten HRE rauswarf und die Bank auflöste. Flowers verlor fast alles, tritt aber heute noch auf, als hätte er den großen Durchblick in der Finanzwelt, ist in Wirklichkeit jedoch nur eine Lachnummer: „JCF war aufgrund unseres Rufs und unserer Fähigkeit, die Komplexität der von uns getätigten Investitionen in den Griff zu bekommen, die erste Wahl bei vielen komplexen Transaktionen.“

KKR wird auch fast alles verlieren.

