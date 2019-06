Frauenfußball-Weltmeisterschaft Genderpolitischer Erfolg des DFB: Interesse an Damen-WM nähert sich jenem an der „Mannschaft“ an

13. Juni 2019

Immerhin muss die GEW nicht vor zu viel Schwarz-Rot-Gold warnen

von Christian Rogler

Es gibt in letzter Zeit nicht mehr vieles, dessen sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch wirklich rühmen könnte. Fünf Jahre nach dem triumphalen WM-Auftritt in Brasilien ist das mittlerweile in „Die Mannschaft“ umbenannte deutsche Fußballnationalteam spielerisch wieder beim Rumpelfußball der 1980er angelangt – aber ohne dessen zählbare Erfolge in der Ära ...