In eigener Sache Neuer libertärer Literaturpreis

06. Juni 2019

Preisgeld: 2.500 Euro

von Redaktion eigentümlich frei

Unterstützt vom informellen „Freundeskreis Literatur libertär“ (Interessenten dürfen sich gerne melden) lobt die Zeitschrift eigentümlich frei erstmals einen Literaturpreis aus. Der Sieger erhält 2.500 Euro Preisgeld und wird im Rahmen der sechsten großen ef-Konferenz vom 17. bis 19. Januar 2020 auf Usedom ausgezeichnet. In diesem Jahr bitten wir um eine Science-Fiction-Kurzgeschichte zum Arbeitsthema „Rosige Aussichten: Freude an einer besseren Zukunft“.

Gewünscht ist ein – gerne humorvoller – fiktionaler Beitrag in der Länge von 10.000 bis 50.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Teilnahmeberechtigt sind alle, die Freude am Schreiben und an einer besseren Zukunft haben. Ausgewählte Kurzgeschichten werden in einem Sammelband veröffentlicht. Bitte senden Sie Ihren Wettbewerbsbeitrag bis zum 30. September 2019 per Email mit Dateianhang und ein paar kurzen Angaben zur Person an: lichtschlag@ef-magazin.de.